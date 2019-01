Sporting perde em Tondela e cai para 4.º

O Sporting saiu esta segunda-feira derrotado do terreno do Tondela por 2-1 e caiu para o quarto lugar do campeonato.

Juan Delgado (5') e Tomané (74') marcaram os golos da equipa beirã, com Mathieu (76') a reduzir a desvantagem leonina contra um Tondela que jogou com menos um jogador desde o minuto 50, devido à expulsão de João Jaquité.

Com este desaire, os leões caem para o 4.º lugar, com 34 pontos, enquanto o Tondela sobe para a 12.ª posição, com 18 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o FC Porto (12 de janeiro às 15h30), naquele que vai ser o grande destaque da 17.ª jornada, a última da primeira volta. Já o Tondela vai jogar em Chaves (13 de janeiro às 17h30).