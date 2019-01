Bas Dost regressa aos treinos no Sporting depois de falhar visita a Tondela

O avançado holandês Bas Dost, melhor marcador da equipa, regressou esta terça-feira ao trabalho no Sporting, depois de ter falhado a visita ao Tondela, na I Liga de futebol, que os 'leões' perderam por 2-1.

Bas Dost, que conta com 16 golos na época e dez no campeonato, foi baixa importante no jogo de segunda-feira, que o Sporting perdeu, caindo para o quarto lugar e ficando a oito pontos do líder FC Porto.

O avançado tinha sofrido um traumatismo craniano no jogo anterior, em casa com o Belenenses, razão pela qual foi baixa no jogo seguinte, por "precaução".

Hoje, no primeiro treino de preparação para o clássico de sábado com o FC Porto (15:30), no Estádio José Alvalade, Bas Dost já trabalhou no relvado, numa sessão em que os jogadores que alinharam em Tondela fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

O treinador Marcel Keizer contou esta terça-feira no treino com o central André Pinto, que na segunda-feira entrou nos últimos minutos quando a equipa tentava chegar ao golo, e chamou o guarda-redes da equipa de sub-23, Diogo Sousa.

Para o jogo de sábado, Keizer não contará com Acuña, que cumprirá castigo, nem com Battaglia, o único a constar do boletim clínico.

A equipa leonina volta a treinar na quinta-feira, em sessão agendada para a Academia de Alcochete, às 10:30 à porta fechada.

Lusa