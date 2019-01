FC Porto de Conceição iguala 18 triunfos consecutivos do Benfica de Jesus

O FC Porto igualou hoje o recorde de 18 vitórias consecutivas em todas as provas numa época estabelecido pelo Benfica, em 2010/11, ao vencer em casa o Nacional por 3-1, na 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois do desaire por 1-0 na Luz, frente ao rival 'encarnado', em 7 de outubro de 2018, os comandados de Sérgio Conceição só contabilizam triunfos, entre Liga dos Campeões (quatro), I Liga (nove), Taça de Portugal (três) e Taça da Liga (duas).

Os 'dragões', que pelo meio superaram o recorde do clube, os 15 triunfos de 'rajada' em 1984/85, com Artur Jorge, estão agora em posição de bater o recorde, precisando para isso de vencer no sábado o Sporting, em Alvalade, na ronda 17 do campeonato.

A série de 18 triunfos dos 'dragões' arrancou em Vila Real, com uma goleada por 6-0 para a Taça de Portugal, em 19 de outubro, e os cinco jogos que se seguiram também foram triunfos folgados, por mais do que um golo de diferença.

O conjunto portista venceu duas vezes o Lokomotiv Moscovo, na Rússia por 3-1 e em casa por 4-1, somou dois triunfos por 2-0, na receção ao Feirense e no reduto do Marítimo, para o campeonato, e um por 4-2, no Dragão, para a Taça de Portugal, com o Varzim.

O sétimo capítulo do percurso 100% vitorioso teve como palco o Dragão, em 10 de novembro, e foi bem complicado, perante o Sporting de Braga, batido por 1-0 - depois de colocar duas bolas nos 'ferros' - por um golo do brasileiro Soares, aos 88 minutos.

Seguiu-se um 2-0 ao Belenenses, para a Taça de Portugal, e uma vitória por 3-1 na receção ao Schalke 04, que valeu o apuramento no primeiro lugar para os oitavos de final da 'Champions'.

As dificuldades voltaram ao nono jogo, em 2 de dezembro, no Bessa, onde a formação de Sérgio Conceição só assegurou o triunfo face ao vizinho Boavista, na ronda 11 da I Liga, aos 90+5 minutos, graças a um tento do suplente Hernâni, entrado aos 88.

Depois, os 'dragões' bateram o Portimonense por 4-1, para a I Liga, e fecharam a 'Champions' com um 3-2 na casa do Galatasaray, que falhou um penálti para 3-3 aos 67 minutos, iniciando uma série de seis vitórias pela margem mínima.

Ao triunfo na Turquia, seguiram-se um 2-1 fora com o Santa Clara, para a I Liga, um 4-3 ao Moreirense para a Taça de Portugal, um 2-1 ao Rio Ave, para o campeonato, um 2-1 ao Belenenses, no Jamor, para a Taça da Liga, e um 1-0 na Vila das Aves, para o campeonato.

Quanto aos 'encarnados', selaram o recorde entre dois desaires por 2-1, em casa com o Schalke 04, para a sexta e última ronda da fase de grupos da 'Champions', e no reduto do Sporting de Braga, em jogo a contar a ronda 22 da edição 2010/11 da I Liga.

Pelo meio, os comandados de Jorge Jesus ganharam 18 jogos de 'rajada', superando, ao 16.º, com a primeira vitória de sempre na Alemanha (2-0 em Estugarda, em 24 de fevereiro de 2011), à 20.ª tentativa, os registos históricos das 'lendas' Jimmy Hagan, em 1972/73, e Sven-Goran Eriksson, em 1981/82.

O trajeto 100% por cento vitorioso incluiu oito triunfos na I Liga, quatro na Taça da Liga, quatro na Taça de Portugal e dois na Liga Europa, merecendo destaque os dois triunfos face ao Estugarda, outros dois face ao Sporting e um no Dragão.

Os 'encarnados' superaram os alemães nos 16 avos de final da Liga Europa com 2-1 em casa e 2-0 fora, bateram o Sporting por 2-0 em Alvalade, para o campeonato, e por 2-1 em casa, nas meias-finais da Taça da Liga, e ganharam fora ao FC Porto por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Apesar deste registo recorde, o Benfica terminou a época 2010/11 com apenas um título conquistado, a Taça da Liga.

