Nacional diz que lesão de Rosic "não passou de um susto"

O futebolista Lazar Rosic, do Nacional, foi observado num hospital do Porto, depois de se ter lesionado na segunda-feira no jogo frente ao FC Porto, mas o clube madeirense diz que "não passou de um susto".

Já depois do encontro que o FC Porto venceu por 3-1, o Nacional publicou no Twitter uma foto do defesa sérvio, sorridente, afirmando que o jogador estava "ainda no hospital, mas quase a ter alta" e que "a lesão de Rosic não passou de um valente susto".

O central sérvio, cedido pelo Sporting de Braga, chocou com o guarda-redes Lucas França, aos 49 minutos, e caiu inanimado, acabando por ser retirado de maca, com um colar cervical, para a ambulância, que parou perto da baliza do Nacional, após vários minutos a ser assistido no relvado.

Rosic, que fazia o seu jogo de estreia pelo Nacional, abandonou o estádio sob muitos aplausos dos adeptos presentes e foi conduzido a uma unidade de saúde da cidade, para a realização de exames complementares.

Em conferência de imprensa após o jogo da 16.ª jornada da I Liga, Costinha, treinador do Nacional, adiantou que Rosic ia fazer uma TAC e que estava em observação.

