O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista Pepe. O jogador está a viver na Invicta depois da rescisão amigável com o Besiktas em dezembro. Pepe vai reencontrar Iker Casillas, com quem partilhou balneário no Real Madrid durante oito anos. Juntos conquistaram nove títulos.

O defesa central de 35 anos já trabalhou hoje no Olival e, pouco depois, Casillas publicou nas redes sociais uma fotografia com o novo colega no Dragão.