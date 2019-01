Pepe está de volta ao FC Porto. O internacional português deverá assinar por uma época e meia. A imprensa desportiva desta terça-feira garante que Pepe será anunciado como reforço da equipa de Sérgio Conceição ainda hoje.

O internacional português volta a vestir de azul e branco depois de ter saído do clube em 2007.

Aos 35 anos, Pepe assina a custo zero depois de ter rescindido contrato com os turcos do Besiktas em dezembro.