Tottenham resiste ao Chelsea e vence primeira mão da meia-final da Taça da Liga

O Tottenham recebeu e venceu hoje o Chelsea, por 1-0, na primeira mão da meia-final da Taça da Liga inglesa de futebol, com um golo de Harry Kane, e segurou a vantagem sob pressão durante uma hora.

A equipa de Maurício Pochettino entrou melhor no jogo de Wembley, em Londres, foi superior na primeira meia hora e traduziu essa supremacia com um golo de Harry Kane, de penálti, aos 26 minutos, após falta cometida pelo guarda-redes Arrizabalaga sobre o avançado, quando este surgiu isolado à sua frente.

A partir daí, o Chelsea assumiu as rédeas do dérbi londrino e exerceu forte pressão sobre a organização defensiva do Tottenham, que foi uma equipa solidária na entreajuda, bem posicionada em campo, a defender mais baixo, roubando espaços a jogadores como Hazard e Willian.

A verdade é que o Chelsea conseguiu conservar o precioso golo de Kane para a segunda mão, em Stamford Bridge, com Maurizio Sarri a lançar somente uma referência atacante, o ponta de lança francês Olivier Giroud, aos 79 minutos, sem sucesso.

O jogo da segunda mão está marcado para o próximo dia 22, em Stamford Bridge, e uma destas equipas estará presente na final para defrontar o Manchester City, detentor do troféu, ou o Burton Albion, que entram em ação na quarta-feira, a partir das 19:45, no estádio Etihad, na primeira mão da outra meia-final.

Lusa