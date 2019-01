Treinador do Liverpool insatisfeito com desempenho da equipa frente ao Wolverhampton

No final do jogo, o treinador do Liverpool mostrou-se insatisfeito com a prestação da equipa frente ao Wolverhampton. Já Nuno Espírito Santo gostou do desempenho dos 'wolves'.

O Wolverhampton, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, qualificou-se na segunda-feira para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra ao vencer na receção ao Liverpool por 2-1, graças a um golo do internacional luso Rúben Neves.

A equipa mais portuguesa de Inglaterra inaugurou o marcador aos 38 minutos, num lance típico de contra-ataque, com Diogo Jota a intercetar um passe e a desmarcar o mexicano ex-Benfica Raúl Jiménez, que percorreu cerca de 30 metros com a bola até efetuar um remate cruzado à saída do guarda-redes belga Simon Mignolet.