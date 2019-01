As melhores imagens da ação no Dakar

O dia ficou marcado pela desistência do espanhol Joan Barreda, colega de Paulo Gonçalves na Honda e um dos principais candidatos à vitória na prova de motos. A vitória na etapa (331 quilómetros entre as cidades de San Juan de Marcona e Arequipa, no Peru) sorriu ao francês Xavier de Soultrait.

Na liderança da classificação geral está o chileno Pablo Quintanilla, enquanto o português Paulo Gonçalves, que foi 6.º na etapa, ocupa o 9.º lugar.

Nos carros, o espanhol Carlos Sainz, num Mini, caiu num buraco e danificou a suspensão dianteira esquerda e tem a continuidade em risco. A etapa de hoje foi também vencida por um gaulês: Stéphane Peterhansel. Nasser Al-Attiyah, do Qatar, continua a liderar a geral.