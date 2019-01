As novidades do mercado de inverno

O FC Porto contratou esta terça-feira Pepe, mas as atenções estão agora viradas para Rui Vitória. O técnico, que deixou o Benfica na última quinta-feira, poderá estar a caminho do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Caso se confirme a contratação, Rui Vitória volta a ser adversário de Jorge Jesus.

Do futebol árabe chegou esta terça feira o novo reforço do Benfica, Caio Lucas, que já está em Lisboa para assinar com o clube da Luz. O extremo brasileiro, de 24 anos, termina o contrato em junho com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos e chega aos encarnados a custo zero a partir da próxima época.