PSP alerta para venda ilegal de bilhetes para jogo entre Santa Clara e Benfica

O Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP) declarou hoje ter tido conhecimento da venda ilegal de bilhetes para o jogo de futebol entre Santa Clara e Benfica e lembrou que tal constitui um ilícito criminal.

À polícia, diz nota da autoridade, chegaram "ao conhecimento" informações sobre a "venda de ingressos para o jogo através de sites na Internet, bem como a venda por particulares sem que tenham recebido autorização expressa e prévia do organizador da competição desportiva", o que pode configurar um crime.

O Santa Clara, da I Liga de futebol, informou na segunda-feira que os bilhetes disponibilizados para o público em geral se encontravam já esgotados, restando somente 500 bilhetes para serem vendidos no dia de jogo - sexta-feira - nas bilheteiras do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A PSP sublinha que o jogo entre os açorianos e o Benfica é de "risco elevado", sendo recomendado aos espetadores, por exemplo, que cheguem ao recinto "com bastante antecedência, de forma a evitar aglomerações de última hora".

Na sexta-feira, o Santa Clara, nono, com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 35, no Estádio de São Miguel, nos Açores, pelas 18:00 locais (menos uma que em Portugal continental), num encontro da 17.ª jornada do campeonato principal português.

Lusa