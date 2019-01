Figo e Kaká no Paquistão a promover jogo de "estrelas" de futebol

Luís Figo e Kaká estão em Islamabad para promover um jogo que vai reunir algumas antigas estrelas do futebol mundial no Paquistão, país no qual o críquete é a modalidade mais apreciada.

"A porta está a abrir-se para dar aos jovens uma nova oportunidade, não apenas para o críquete, mas também para o futebol", disse Kaká.

A dupla prometeu trazer 10 futebolistas para o 'World Soccer Stars' que vai decorrer em abril em Karachi e Lahore e que visa igualmente dar ao Mundo uma outra imagem ao Paquistão, geralmente associado a violência, terrorismo e pobreza.

Num evento similar organizado em 2017, o brasileiro Ronaldinho e o galês Ryan Giggs foram alguns dos nomes mais sonantes a jogar no Paquistão.

Lusa