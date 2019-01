José Mourinho sem intenção de regressar a Portugal

O treinador português José Mourinho garantiu hoje ter a motivação "em alta" para prosseguir a carreira, mas garantiu que, neste momento, não tem intenção de voltar a trabalhar no futebol português.



Em declarações à CMTV, Mourinho, despedido recentemente do Manchester United, disse que não gosta de falar quando está desempregado, mas que, por respeito ao Benfica, quis assegurar que não é opção para o clube lisboeta.



"A melhor maneira de respeitar um grande clube e um grande presidente, que demonstrou ser verdadeiramente amigo, é dizer qualquer coisa. Dizer que não fui convidado, dizer que, se eventualmente fosse, o presidente e o Benfica seriam os primeiros a saberem a minha decisão. Também ajudando um pouco a retirar a conversa sobre o assunto, acho que posso dizer que neste momento não tenho qualquer tipo de intenção de trabalhar em Portugal", afirmou.

Sobre o futuro, Mourinho disse que as suas "motivações estão como nunca" e que está "em alta", mas que agora tem direito a esperar por um novo projeto.



"Agora tenho direito à minha tranquilidade, à minha espera, ao meu tempo de autocrítica, de análise de tudo aquilo que vivi nos últimos anos, com a tranquilidade de poder pensar e preparar-me para a próxima etapa", assumiu.

José Mourinho assegurou que agora quer "desfrutar" do Sporting-FC Porto, no sábado, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, considerando que pode ser um encontro decisivo para a entrega do título, numa altura em que os 'dragões' têm seis pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, sete sobre o Benfica e oito sobre os 'leões'.



"O Sporting, o Benfica e o Braga precisam que o FC Porto perca. Se o FC Porto ganhar, mostra que é uma equipa verdadeiramente forte, física e mentalmente. Se o FC Porto ganhar em Alvalade, será muito difícil perder o campeonato. Se perder, continua a ser o principal candidato, pela consistência que tem tido, mas abriria a luta a outros clubes", disse.

Lusa