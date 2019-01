Benfica defronta Santa Clara com segundo lugar na mira

O Benfica pode recuperar hoje o segundo lugar da I Liga de futebol, caso vença em casa do Santa Clara, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da prova.

Depois de o Sporting de Braga ter cedido um empate (1-1) na quinta-feira em casa do Portimonense, local onde tanto o Benfica como o Sporting perderam, os 'encarnados' de Lisboa podem relegar os 'arsenalistas' para o terceiro lugar, bem como tentar tirar proveito do clássico de sábado em Alvalade entre Sporting, quarto com mais um ponto do que o Benfica, e FC Porto, líder com mais sete.

Do outro lado, estará uma equipa açoriana de regresso à I Liga e que no seu estádio, apesar de ter perdido, criou grandes dificuldades a Sporting e FC Porto, tendo imposto um empate (3-3) na receção aos bracarenses.



Resultados da 17. ª jornada da I Liga de futebol:

Quinta-feira, 10 jan:

Portimonense - Sporting de Braga, 1-1

Sexta-feira, 11 jan:

Santa Clara - Benfica, 18:00 (19:00 em Lisboa) ; Desportivo das Aves -- Feirense, 19h00 ; Vitória de Guimarães -Moreirense, 21h15

Sábado, 12 jan:

Sporting - FC Porto, 15h30 Boavista - Marítimo, 20h30

Domingo, 13 jan:

Nacional - Belenenses, 15h00; Desportivo de Chaves - Tondela, 17h30 Rio Ave - Vitória de Setúbal, 20h00