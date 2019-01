Benfica recupera 2.º lugar

O Benfica recuperou esta sexta-feira o segundo lugar do campeonato após vencer no terreno do Santa Clara por 2-0, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta.

Seferovic (22') e Jardel (48') fizeram os golos dos encarnados frente a um Santa Clara que jogou reduzido a 10 jogadores desde o minuto 45, devido à expulsão, com vermelho direto, de Fábio Cardoso.

Com este triunfo, as águias ultrapassam o SC Braga e sobem ao 2.º lugar, com 38 pontos, mais um que a equipa minhota e menos quatro que o líder FC Porto, que defronta amanhã o Sporting no clássico em Alvalade. Já o emblema açoriano segue no 9.º lugar, com 21 pontos.

Na próxima jornada, a primeira da segunda volta, o Benfica joga em Guimarães com o Vitória (18 de janeiro às 21h15) e o Santa Clara recebe o Marítimo (20 de janeiro às 17h30).