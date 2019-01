Bruno Lage quer reconquistar jogadores do Benfica

No final do jogo João Henriques criticou a expulsão de Fábio Cardoso, o treinador dos açorianos disse mesmo que o jogo acabou quando o Santa Clara ficou com 10, ainda na primeira parte.

Quanto a Bruno Lage, recusa falar do futuro e afirma que a prioridade é reconquistar os jogadores do Benfica.