O treinador do Sporting, Marcel Keizer, reconheceu esta sexta-feira que é importante ganhar ao FC Porto. No entanto, lembrou que nada vai ficar decidido no clássico de amanhã em Alvalade.

Bas Dost e Jovane Cabral regressam aos convocados e o reforço de inverno Luiz Phellype foi chamado pela primeira vez.

Fora do jogo ficam Marcus Acuña, por acumulação de amarelos, Freddy Montero, que está lesionado, e o jovem Miguel Luís por opção.