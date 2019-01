Com este resultado, o Sporting mantém-se em quarto lugar com 35 pontos e o FC Porto continua líder isolado com 43 pontos.

Os dragões interromperam uma série de 18 jogos consecutivos a vencer em todas as competições, mas mantêm a liderança isolada do campeonato no final da primeira volta, com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, seis sobre o Sporting de Braga e oito sobre o Sporting.

Os leões perderam pela primeira vez pontos em casa esta temporada na I Liga, ao nono encontro.

Com Lusa