O Belenenses subiu este domingo ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Nacional, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada, última da primeira volta.

Licá marcou, aos 79 minutos, o único golo do encontro, com o Belenenses a subir a sexto, com 28 pontos, os mesmos de Vitória de Guimarães (quinto) e Moreirense (sétimo).

Lusa