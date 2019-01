Bruno Gaspar sofreu traumatismo na anca no clássico com o FC Porto

O futebolista do Sporting Bruno Gaspar sofreu um traumatismo na anca no encontro de sábado com o FC Porto e foi um dos ausentes do treino de hoje, no qual os titulares do 'clássico' realizaram trabalho de ginásio.

Bruno Gaspar, substituído por Ristovski aos 47 minutos no jogo da 17.ª jornada da I liga, realizou tratamento, tal como Fredy Montero e Battaglia, ambos a recuperarem de lesões.

No treino de hoje, os jogadores utilizados frente ao FC Porto, no encontro que terminou sem golos, fizeram recuperação no ginásio, tendo os restantes trabalhado no relvado.

O Sporting, que após o 'clássico' manteve a distância de oito pontos para o FC Porto, líder da I liga, volta a treinar na segunda-feira, às 10:30, tendo em vista a visita de quarta-feira ao Feirense para os quartos de final da Taça de Portugal.

