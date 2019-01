Andy Murray eliminado por Bautista-Agut na primeira ronda do Open da Austrália

O britânico Andy Murray, ex-número 1 mundial e atual 229.º do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao perder com o espanhol Roberto Bautista-Agut.

Murray, que anunciou recentemente que terminará a carreira em 2019, devido às lesões, perdeu com o 24.º da hierarquia em cinco 'sets', pelos parciais de 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (4-7) e 6-2, após uma 'batalha' de quatro horas e nove minutos.





Com 31 anos, o escocês conta no seu currículo com três títulos do 'Grand Slam', dois em Wimbledon (2013 e 2016) e um no Open dos Estados Unidos (2012), e é o bicampeão olímpico em título, face aos ouros de Londres (2012) e do Rio de Janeiro (2016).

Com Lusa