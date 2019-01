Danilo tem entorse no tornozelo com torção para fora do pé direito

O médio lesionou-se no final do jogo com o Sporitng, em Alvalade, no sábado. A Maxi Pereira foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda.

Marius, Aboubkar e Otávio também estão entregues ao departamento médico do FC Porto.