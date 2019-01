Mário Patrão cai e abandona Dakar na sexta etapa

O português Mário Patrão (KTM) abandonou esta segunda-feira o Dakar, na sequência de uma queda sofrida na sexta etapa do rali todo-o-terreno, que ligou Arequipa a San Juan de Marcona, com 838 quilómetros, 317 deles cronometrados.

Na etapa mais longa da 41.ª edição da prova, o piloto de Seia caiu pouco depois do primeiro controlo de passagem, numa zona de pedras, quando seguia no meio do pó de outros pilotos. Mário Patrão ainda tentou continuar mas as dores nas costas e no pescoço forçaram à paragem. Depois de assistido pelos médicos da prova, está a ser transportado para o hospital central de Lima, revelou a sua assessoria de imprensa à agência Lusa.

O piloto da KTM é o segundo português a abandonar na sequência de uma queda, depois de Paulo Gonçalves (Honda) ter sofrido um traumatismo craniano na quinta etapa, na sexta-feira. Hugo Lopes abandonou na quarta etapa com uma avaria no motor da sua KTM.

Lusa