O momento em que Rafael Nadal apanha um jornalista a dormir

O tenista espanhol Rafael Nadal estava prestes a responder a uma pergunta quando apanhou um dos jornalistas a dormir. A reação, que pode ser vista no vídeo, contagiou as pessoas que estavam na sala e o atleta acabou por brincar com a situação.

"Hoje não está a ser muito interessante", brincou o tenista espanhol, enquanto falava da sua vitória sobre James Duckworth.

Segundo a Fox News, o jornalista em questão era o italiano Ubaldo Scanagatta, que assim que percebeu o que estava a acontecer, apressou-se a pedir desculpa e a justificar a situação. Rafael Nadal também ajudou o jornalista:

"Eu sei que fechaste os olhos para te concentrares melhor no que estava a dizer."

Esta é a primeira aparência do atleta de 32 anos no circuito, depois de desistir das meias-finais do Open dos Estados Unidos, em setembro, por lesão no joelho direito.

O tenista, segundo do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta segunda-feira para a 2.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época ao derrotar o australiano James Duckworth por 6-4, 6-3 e 7-5.