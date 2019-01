O FC Porto garantiu esta terça-feira o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal ao vencer no terreno do Leixões por 2-1, após prolongamento.

Herrera (11') deu vantagem aos dragões, com Zé Paulo (78') a restabelecer a igualdade. O jogo seguiu para prolongamento e foi aí que, aos 117 minutos, um golo de Hernâni deu o apuramento ao FC Porto.

Nas meias-finais, os azuis e brancos vão medir forças com o Sporting de Braga, que também hoje eliminou o Desportivo das Aves.