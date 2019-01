Novak Djokovic na segunda ronda do Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje sem problemas para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao bater em três 'sets' o norte-americano Mitchell Krueger.

Djokovic, vencedor em Melbourne em seis ocasiões (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016), impôs-se ao 230.º da hierarquia por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e três minutos.

Na segunda ronda, o sérvio, de 31 anos, vai medir forças com o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual 177.º da tabela e ex-número cinco (em 2012), que bateu o eslovaco Martin Klizan, 40.º, por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-5).

Lusa