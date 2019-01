Vítor Baía atribui liderança portista ao "grande trabalho" de Conceição

O antigo guarda-redes Vítor Baía considerou esta terça-feira que o FC Porto é a equipa mais forte da I liga de futebol e atribui a liderança da prova ao "grande trabalho" de técnico Sérgio Conceição.

"Esta liderança é continuidade de um grande trabalho, que tem um responsável, o Sérgio Conceição. Conseguiu ter todos os jogadores a trabalharam a um nível de excelência, que fazem do FC Porto a equipa mais forte do campeonato", disse Vítor Baía.

O antigo guarda-redes internacional português, que falava à margem da apresentação da agência de comunicação Empower Sports, mostrou-se bastante satisfeito com o regresso do defesa Pepe ao plantel dos campeões nacionais.

"Estou muito feliz com o regresso, é um jogador FC Porto, com grande caráter, que dá tudo. É aquilo que nós esperamos de um atleta, um líder, um capitão, e um jogador que irá ser de extrema importância na gestão do balneário", afirmou.

Baía considerou que o defesa internacional português, que regressa ao FC Porto 11 anos depois, "irá dar continuidade a uma carreira extraordinária", sendo que "não poderia ter escolhido melhor sítio".Também Jorge Andrade, antigo defesa portista, se manifestou "muito feliz" com o regresso de Pepe, que depois da sida do FC Porto, em 2007, representou o Real Madrid e o Besiktas.

"O Pepe para mim é o melhor central do mundo. Sérgio Ramos é um dos que normalmente ganha louros, por ser central, mas central, central, é o Pepe", afirmou.

Vítor Baía comentou ainda a lesão de Danilo, no sábado no jogo frente ao Sporting (0-0), considerando que o com o jogador "a equipa ganha mais metros na parte ofensiva", mas mostrou-se convicto de que Sérgio Conceição "vai encontrar soluções"."Neste mês que, penso eu, o Danilo irá estar fora, ele [Sérgio Conceição] encontrará dinâmicas que permitam manter o nível", afirmou, minimizando a ausência do médio no jogo com o Benfica, da meia-final da Taça da Liga: "Tenho confiança que o FC Porto irá estar na final e ganhar a primeira Taça da Liga".

Vítor Baía e Jorge Andrade participaram, juntamente com outros antigos jogadores, treinadores e figuras do futebol, na apresentação da Empower Sports, uma agência de comunicação que pretende, segundo o seu diretor, Pedro Pinto, "promover, proteger e fortalecer" os seus clientes.

"Queremos potenciar, fortalecer e promover os atletas, fazendo a gestão da sua assessoria, para que a linguagem do desporto chegue a todos de uma forma credível", disse Pedro Pinto.

