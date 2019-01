Um golo de João Félix foi esta terça-feira suficiente para o Benfica vencer o Vitória de Guimarães por 1-0 e apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

No final do jogo o treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, disse que a diferença entre as equipas esteve na eficácia. Já Bruno Lage considerou o resultado justo apesar do clube da Luz não ter rematado à baliza na segunda parte.