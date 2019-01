Cristiano Ronaldo conquista primeiro título na Juventus

Cristiano Ronaldo conquistou esta quarta-feira o primeiro troféu ao serviço da Juventus, que venceu a Supertaça italiana de futebol após triunfo sobre o AC Milan por 1-0.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, Ronaldo marcou de cabeça, aos 61 minutos, o único golo da partida, conquistando o primeiro título na Juventus desde que se transferiu no início da temporada.

O AC Milan, que atirou uma bola à barra pelo turco Çalhanoglu com o resultado em 0-0, terminou a partida com 10 jogadores, depois de o costa-marfinense Kessie ter visto um cartão vermelho direto, com recurso ao videoárbitro.

Cristiano Ronaldo conquistou o 27.º título da carreira como sénior, numa partida em que João Cancelo regressou à competição e somou o primeiro troféu fora de Portugal.