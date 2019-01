Defesa de Kathryn Mayorga vai encontrar-se com modelo britânica que diz que foi abusada por Ronaldo

Um dos advogados de Kathryn Mayorga vai encontrar-se, em Londres, com Jasmine Lennard, que também diz ter sido abusada por Cristiano Ronaldo. A britânica afirma que teve uma relação com o internacional português há 10 anos. A notícia foi publicado hoje no site da BBC Sport.

Na semana passada, Jasmine Lennard publicou uma série de mensagens no Twitter onde dizia que Cristiano Ronaldo era psicopata e que a tinha ameaçado de morte caso terminasse a relação com ele.

Os advogados do jogador da Juventus já negaram estas acusações.

Entretanto, a defesa de Kathryn Mayorga, que diz ter sido violada por Ronaldo em 2009, vai deslocar-se ao reino unido para falar com a britânica e assim perceber se o seu depoimento pode dar força ao caso de violação.