José Mota protagoniza a sexta saida de um treinador na I lIga 2018/19

A saída de José Mota é a sexta de um treinador de um clube na edição 2018/19 da I Liga de futebol, umas horas depois de o Desportivo das Aves ter sido eliminado na Taça de Portugal.



José Mota deixa o clube, que é o detentor da Taça, após a derrota de terça-feira em casa com o Sporting de Braga (2-1), com a equipa sem vencer desde 19 de dezembro e no 17.ª e penúltimo lugar no campeonato.

O técnico tinha chegado ao Desportivo das Aves há praticamente um ano, sucedendo então a Lito Vidigal, quando a equipa estava igualmente em lugar de descida no campeonato de 2017/18.

Esta época, a rescisão do treinador e do Desportivo das Aves é a sexta entre as 18 equipas da I Liga e acontece dois dias depois de o Benfica ter confirmado, a "título definitivo' o treinador Bruno Lage, depois de ter liderado a equipa "provisoriamente".

Lage assumiu a equipa após a saída no início do ano de Rui Vitória, bicampeão com as 'águias', mas que não resistiu a uma época em que os resultados foram inconstantes, com uma má campanha na Liga dos Campeões e derrotas com Belenenses, Moreirense e Portimonense.

Antes, saiu José Gomes, que assinou pelo Reading e deixou o Rio Ave, após a 13.ª jornada, entrando Daniel Ramos, técnico que não resistiu aos maus resultados e que na ronda anterior, a 12.ª, também tinha terminado o vínculo com o Desportivo de Chaves.

O seu substituto nos flavienses foi Tiago Fernandes, que esteve envolvido na primeira 'chicotada', ao fazer a transição, conseguindo duas vitórias em dois jogos, no Sporting, entre José Peseiro, despedido após a oitava jornada, e o holandês Marcel Keizer.

Depois da mudança nos 'leões', seguiu-se a do Marítimo, que, após 10 rondas, prescindiu de Cláudio Braga e substitui-o por Petit.

