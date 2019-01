Keizer satisfeito por jogar meia-final da Taça de Portugal com o Benfica

O Sporting assegurou hoje o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, após vencer no terreno do Feirense por 2-0. Marcel Keizer está satisfeito por encontrar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal. Já Manta Santos, treinador do Feirense, mostra-se conformado com o desfecho da eliminatória perdida para o Sporting.