Lesão no tornozelo obriga Harry Kane a parar até março

O Tottenham confirmou hoje que o futebolista Harry Kane sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo no jogo frente ao Manchester United, no domingo, e vai estar inativo, pelo menos, até março.

O avançado dos 'spurs' lesionou-se quase no final da partida da 22.ª jornada da liga inglesa, na receção ao Manchester United, que os 'red devils' venceram por 1-0, e deverá falhar os embates dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente aos alemães do Borússia Dortmund.

A equipa londrina recebe o Borussia Dortmund na primeira mão em 13 de fevereiro e desloca-se à Alemanha em 05 de março, para a segunda mão.Harry Kane estava num bom momento de forma, tendo marcado 21 golos em 31 jogos pelos 'spurs'.

A lesão pode alterar os planos do treinador Maurício Pochettino nesta 'janela' do mercado de transferências, visto que dispõe apenas o ponta de lança espanhol Fernando Llorente como alternativa a Kane.



Lusa