"Luís Filipe Vieira respirou de alívio" com a detenção do hacker Rui Pinto

Joaquim Rita diz que Luís Filipe Vieira "respirou de alívio" com a detenção de Rui Pinto, o hacker dos e-mails do Benfica, e que é evidente que a atuação do pirata foi menos produtiva "no passado mais recente".

Já o advogado Pedro Duro explicou que o mandado de detenção europeu possibilita que o cidadão seja detido no estrangeiro, mas o alegado pirata informático pode opor-se à extradição.