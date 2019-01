Portugal com França, Itália, Bulgária, Grécia e Roménia no Europeu de voleibol

Portugal vai disputar o grupo A do campeonato da Europa de voleibol, defrontando a anfitriã França, Itália, Bulgária, Grécia e Roménia na prova que decorre de 13 a 29 de setembro, também na Bélgica, Holanda e Eslovénia.

Os pupilos de Carlos Prata integram um grupo complicado, no qual se destaca a Itália, com seis títulos europeus - apenas a Rússia tem mais, nove -, quatro pratas e três bronzes, num total de 13 pódios em 30 edições.

A França, que tem o fator casa a favor, foi campeã em 2015, foi 'vice' por quatro vezes e conquistou ainda um bronze, surgindo em sexto lugar no medalheiro.

A Bulgária foi prata em 1951 e conquistou ainda quatro bronzes, o último dos quais em 2009, enquanto a Grécia foi terceira em 1987. Assim sendo, Portugal e Roménia são as únicas formações da 'poule' sem qualquer pódio no Europeu.

Passam à fase seguinte os quatro primeiros de cada grupo, sendo que Portugal cruza com o C, no qual figuram Eslovénia, Rússia, Finlândia, Turquia, Macedónia e Bielorrússia.

A Rússia é a atual campeã, enquanto a Alemanha é 'vice' e a Sérvia ostenta o bronze. As seleções de Montenegro e Macedónia são estreantes.

Composição dos grupos:

- Grupo A (Montpellier, França).França, Itália, Bulgária, Portugal, Grécia e Roménia.

- Grupo B (Bruxelas e Antuérpia, Bélgica).Bélgica, Sérvia, Alemanha, Eslováquia, Espanha e Áustria.

- Grupo C (Liubliana, Eslovénia).Eslovénia, Rússia, Finlândia, Turquia, Macedónia e Bielorrússia.

- Gupo D (Roterdão e Amesterdão, Holanda).Holanda, Polónia, República Checa, Estónia, Ucrânia e Montenegro.

Lusa