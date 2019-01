O Sporting assegurou esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, após vencer no terreno do Feirense por 2-0.

Wendel (64') e Bruno Fernandes (66') fizeram os golos do triunfo leonino.

O emblema de Alvalade foi o último a garantir uma vaga nas meias-finais, onde vai defrontar, a duas mãos, o Benfica. Na outra meia-final, o FC Porto vai medir forças com o Sporting de Braga.