Polícia húngara divulga fotos da detenção do hacker Rui Pinto

A polícia da Hungria divulgou fotografias da detenção de Rui Pinto. O hacker do caso dos e-mails do Benfica só deve chegar a Portugal dentro de 3 semanas a um mês. É suspeito de crimes de extorsão, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo a várias organizações, incluindo do Estado português.