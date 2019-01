Ruben Amorim despediu-se do Casa Pia depois do castigo polémico ao clube

Ruben Amorim despediu-se do Casa Pia. O treinador tomou a decisão na sequência da polémica em torno do castigo aplicado ao clube pela Federação Portuguesa de Futebol.



De acordo com o órgão federativo, Ruben Amorim atuou como treinador principal do clube do campeonato de Portugal sem as qualificações necessárias para o fazer.

Perante isto, o Casa Pia foi punido com a subtração de seis pontos, multa de 14 mil euros e 5 jogos à porta fechada.

O treinador foi multado em 2600 euros, suspenso durante três meses e fica impedido de se inscrever como treinador durante um ano.

O Casa Pia já apresentou recurso.

Rui Santos considera que o castigo atribuído ao Casa Pia e a Rúben Amorim "não pode ser aplicado porque é uma violência total". O comentador da SIC defende mesmo uma retificação relativamente a uma decisão que "envergonha o futebol português e a justiça desportiva".

