Rui Pinto é o primeiro pirata informático a admitir ter colaborado com o Football Leaks

A 29 de setembro de 2015 nascia o Football Leaks. O site propunha expor "a parte oculta do futebol", os fundos de investimento, as comissões dos negócios, "tudo o que serve para enriquecer os que os piratas informáticos classificam de parasitas que se aproveitam do futebol, sugando totalmente clubes e jogadores".

Sporting, Benfica e FC Porto viram informações expostas no Football Leaks