Abel Ferreira sem Marcelo Goiano no jogo frente ao Nacional

O Sporting de Braga vai hoje à Madeira defrontar o Nacional, num jogo que marca o arranque da segunda volta da primeira liga. Os minhotos estão em terceiro lugar, com 37 pontos. O Nacional é 12º classificado, com 19 pontos. Abel Ferreira não vai poder contar com Marcelo Goiano, que está a cumprir castigo, e Dyego Sousa, o melhor marcador da Liga, está em dúvida. O treinador do SC Braga antevê um jogo difícil.