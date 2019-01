Barcelona afasta Levante e avança na Taça do Rei

O FC Barcelona apurou-se hoje para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha de futebol, ao vencer 3-0 o Levante na segunda mão dos 'oitavos', sendo que Bétis e Espanyol também seguiram em frente.

Depois de terem perdido em Valência (2-1), os catalães operaram a reviravolta na partida da segunda mão, em Camp Nou, com dois golos de 'rajada' do francês Ousmane Dembélé, aos 30 e 31 minutos.

Com o lateral português Nélson Semedo de início e com Piqué, Busquets e Luís Suárez no banco, o detentor do troféu ampliou a vantagem no segundo tempo, através do argentino Lionel Messi, aos 54 minutos.

Antes deste encontro, o Levante, através do seu presidente, Quico Catalán, anunciou que vai protestar o jogo da primeira mão, por considerar que o FC Barcelona utilizou um jogador suspenso. O diário El Mundo explicou hoje que o caso se deve à utilização de Chumi, que estava suspenso enquanto atleta do Barcelona B.

O defesa foi titular e saiu aos 58 minutos, um dia depois de ter sido suspenso por acumulação de amarelos ao serviço da filial dos catalães, pelo que a eliminatória será protestada junto da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Já o Bétis, com William Carvalho a cumprir todo o encontro, foi ao País Basco confirmar o apuramento, com um empate 2-2 frente à Real Sociedad, após ter cedido um nulo caseiro (0-0) na primeira mão.

Sergio Canales adiantou os sevilhanos, aos 37 minutos, mas Igor Zubeldía e Mikel Merino, aos 40 e 62, respetivamente, deram a volta ao marcador para os bascos, que consentiram o empate pouco depois, através de Loren Morón, aos 70.

No outro encontro do dia, o Espanyol, que trazia de Villarreal um empate 2-2, eliminou o 'submarino amarelo', com um triunfo caseiro por 3-1. O argentino Pablo Piatti, aos 34 minutos, e Borja Iglesias, aos 37 e 74, anotaram os tentos do catalães, enquanto o nigeriano Samuel Chukwueze fez o golo dos valencianos, aos 40.

FC Barcelona, Bétis e Espanyol juntam-se, assim, a Valência, Girona, Getafe, Real Madrid e Sevilha, emblemas que já tinham garantido o apuramento para os quartos de final.



Lusa