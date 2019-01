Benfica vence em Guimarães com golo de Seferovic

O Benfica venceu esta sexta-feira o Vitória, em Guimarães, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da Primeira Liga, o mesmo resultado que havia conseguido na terça-feira, a contar para a Taça de Portugal.

Haris Seferovic entrou aos 71 minutos e, 10 minutos depois, marcou o golo que valeu o triunfo aos encarnados.

Com esta vitória, as águias seguem no 2.º lugar, com 41 pontos, enquanto o Vitória ocupa a 6.ª posição, com 28.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Boavista (30 de janeiro às 21h15) e o Vitória joga no terreno do Feirense (28 de janeiro às 21h15).