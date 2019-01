Brahimi em dúvida para jogo frente ao Chaves

O Desportivo de Chaves, que divide o último lugar do campeonato com o Desportivo das Aves, com 12 pontos, defronta esta sexta-feira, às 19:00 horas, o líder da prova, o FC Porto, com 43, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.