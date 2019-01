Carlos Queiroz "honrado e orgulhoso" com convite para selecionador da Colômbia

O treinador português Carlos Queiroz confirmou hoje, em entrevista à Agência France Press (AFP), ter sido convidado para selecionador de futebol da Colômbia e disse sentir-se "honrado e orgulhoso" pelo convite.

No entanto, Queiroz, que está há oito anos no comando técnico da seleção iraniana, esclareceu que está comprometido com a tarefa de trazer para o Irão o maior galardão do futebol asiático pela primeira vez em 40 anos.

"Não posso negar que a Colômbia expressou o seu interesse e confiança em mim. É uma seleção incrível, com fantásticos jogadores e bem colocada no 'ranking' da FIFA (12.ª), o que me prestigia, honra e me faz muito orgulhoso, mas, de momento, a minha responsabilidade é com o Irão", afirmou Carlos Queiroz, que promete, todavia, ter em consideração o convite da Colômbia depois do final da Taça asiática.

Apesar do excelente desempenho da seleção iraniana no Mundial2018, na Rússia, no qual quase logrou o apuramento para os oitavos de final no grupo B, que incluía seleções como Espanha, Portugal e Marrocos, a federação do Irão optou por não lhe propor um novo contrato de quatro anos.

Uma decisão que apanhou de surpresa o próprio Carlos Queiroz: "Fiquei um pouco surpreso para ser honesto. Mas estas circunstâncias não foram criadas por mim, foi uma decisão da Federação [iraniana] . Os treinadores têm o seu futuro nas mãos dos presidentes. Pretendem ir noutra direção e, certamente, que eu também encontrarei outra solução."

A seleção do Irão apurou-se para os oitavos de final da Taça Asiática, nos Emirados Árabes Unidos, e vai defrontar a seleção de Omã, em Abu Dhabi, no domingo.



Lusa