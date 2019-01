O defesa central brasileiro Éder Militão deve jogar no Real Madrid a partir da próxima época.

O jornal desportivo espanhol Marca diz mesmo que o acordo entre FC Porto e Real Madrid deve ficar selado nos próximos dias, num negócio avaliado em cerca de 50 milhões de euros.

Militão chegou em agosto ao Porto, proveniente do São Paulo, por cerca de 4 milhões de euros. O empresário já garantiu que o jogador não sai do Dragão no mercado de inverno, durante este mês de janeiro.