FC Porto vence em Chaves com hat-trick de Soares

O FC Porto venceu esta sexta-feira no terreno do Desportivo de Chaves por 4-1, em jogo da 18.ª jornada da Primeira Liga.

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, com um hat-trick (24', 42' e 68'), foi o protagonista do triunfo portista, com Bruno Gallo (76') a reduzir para a equipa flaviense, de penálti. Houve ainda tempo para um autogolo de Nuno André Coelho (87'), a estabelecer o resultado final.

Com esta vitória, os azuis e brancos consolidam-se na liderança do campeonato, com 46 pontos, e o Chaves segue no último lugar, com 12.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Belenenses (30 de janeiro às 21h15) e o Desportivo de Chaves joga no Algarve, com o Portimonense (29 de janeiro às 19h00).