Rui Faria estreia-se como treinador principal no Al Duhail, do Qatar

O português Rui Faria vai estrear-se como treinador principal no comando do Al Duhail, campeão de futebol do Qatar e segundo classificado no campeonato desta época, anunciou hoje o clube da cidade de Doha.

O clube da capital do Qatar confirmou a contratação em comunicado, no qual destaca as "negociações intensas e grandes esforços" para a contratação do técnico, antigo adjunto de José Mourinho, "apesar de ofertas de grandes clubes europeus".

Faria, de 43 anos, será apresentado "numa conferência de imprensa a promover em breve", depois de suceder ao tunisino Nabil Maaloul, que deixa a equipa no segundo posto do campeonato.

O Al Duhail, campeão em título, segue a dois pontos do líder do campeonato, o Al Sadd, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, e terá como próximo adversário o Al-Sailya, terceiro classificado, em encontro da 16.ª jornada, marcado para 05 de fevereiro.

O técnico português começa no Qatar a carreira como técnico principal, depois de ter trabalhado como adjunto de José Mourinho na União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.

Lusa