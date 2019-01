O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Moreirense, sétimo, com 28, no sábado, em jogo da 18.ª jornada, primeira da segunda volta, no estádio José Alvalade, a partir das 18:00 horas.

Na antevisão do jogo, Marcel Keizer disse que o Sporting precisa de jogar muito bem e que ainda pensa no título de campeão.