Vitória de Guimarães com mais jogadores disponíveis na receção ao Benfica

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga, com 28 pontos, recebe esta sexta-feira o Benfica, segundo, com 38, às 21:15 horas, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Luís Castro, técnico do clube minhoto, considera que este será um jogo sensível, mas espera que a equipa se apresente mais forte. Por outro lado, Bruno Lage mostrou-se preocupado com o desgate da equipa encarnada.