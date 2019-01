Augusto Inácio quer ver Aves "vencer com cabeça" o Setúbal

O treinador Augusto Inácio pediu hoje um Desportivo das Aves "paciente" na receção ao Vitória de Setúbal, reconhecendo que o jogo é mais importante para os avenses no arranque da segunda volta da I Liga de futebol.

Na primeira conferência de antevisão como treinador do Aves, Augusto Inácio recusou o caráter decisivo do jogo com o Setúbal, para a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, insistindo na ideia de ser "importantíssimo" e ainda mais para os avenses, que jogaram no início da semana e mudaram de treinador.

"O jogo não é decisivo, mas é mais importante para nós. Há a possibilidade de deixarmos o último lugar, mas vamos ter muitas dificuldades, porque jogámos a meio da semana e tivemos poucos dias para passar algumas ideias e para os jogadores assimilarem rotinas", disse Augusto Inácio.

O treinador do Aves disse ter notado "alguma dificuldade" nas jogadas combinadas que procurou passar aos jogadores, destacando a importância do "jogo mental" e de tentar "jogar seguro", frente a um adversário "extremamente pragmático".

"O Setúbal é uma equipa extremamente pragmática, defende muito bem e é das que melhor aproveita as bolas paradas ofensivas. Por tudo isso, teremos de ter muita paciência e tentar jogar seguro, procurando os equilíbrios ofensivos e defensivos. A gestão de quem marcar primeiro vai ser muito importante", sublinhou.

Inácio quer "vencer com cabeça", certo de que um triunfo do Aves no domingo "talvez não deixe muito confortáveis" os rivais diretos, embora reconheça que a permanência da equipa implica necessariamente "uma segunda volta muito boa ou mesmo excelente".

"Trinta pontos não chegam. Com 36 pontos, diria que estávamos garantidos, se fossem 34 já nos poderiam permitir alguma folga, mas 30 não chegam. Por isso, eu digo que terá de ser jogo a jogo", concluiu.

O jogo de estreia de Inácio como treinador do Aves, atual penúltimo classificado na I Liga, com os mesmos 12 pontos do Chaves, que é último, será apadrinhado pelo Vitória de Setúbal, no 11.º lugar com 19, e realiza-se nas Aves, a partir das 15:00 de domingo.